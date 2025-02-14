В Україні продають порцелянову радянську статуетку за символічну суму (фото)

До закінчення аукціону залишилось чотири дні

В Україні люди дедалі частіше продають порцелянові статуетки часів СРСР. Так, на сайті колекціонерів Violity з’явилося оголошення про продаж статуетки у вигляді ласки.

Автор оголошення вказує на те, що дана статуетка не має ані сколів, ані тріщин, а отже її реставрація не проводилась. В описі до товару вказано, що дана фігура є рідкісною, передає грацію та динаміку ласки, що робить її чудовим доповненням до колекції порцелянових виробів.

Фото: Violity

Фото: Violity

Фото: Violity

Коштує даний виріб всього 265 гривень.

Фото: Violity

Фото: Violity

Фото: Violity

До кінця аукціону залишається 4 дні. Статуетку продають за допомогою електронних торгів, де покупцем у підсумку стане той, хто запропонує найвищу ціну.

Власник статуетки живе в Кривому Розі Дніпропетровської області і згоден відправити порцелянову статуетку поштою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на сайті Violity продають ялинкові іграшки з часів СРСР за 15 тисяч гривень. Йдеться про іграшку у вигляді Діда морозу була зроблена в 1959 році, і Снігуроньці, виробленої в 1960 році. Такі у багатьох можуть просто лежати без діла вдома.