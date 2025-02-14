В Украине продают фарфоровую советскую статуэтку за символическую сумму (фото)

До окончания аукциона осталось четыре дня

В Украине люди все чаще продают фарфоровые статуэтки времен СССР. Так, на сайте коллекционеров Violity появилось объявление о продаже статуэтки в виде ласки.

Автор объявления указывает на то, что данная статуэтка не имеет ни сколов, ни трещин, а значит, ее реставрация не проводилась. В описании товара указано, что данная фигура является редкой, передает грацию и динамику ласки, что делает ее прекрасным дополнением к коллекции фарфоровых изделий.

Фото: Violity

Фото: Violity

Фото: Violity

Стоит данное изделие всего 265 гривен.

Фото: Violity

Фото: Violity

Фото: Violity

До конца аукциона остается 4 дня. Статуэтку продают с помощью электронных торгов, где покупателем в итоге станет тот, кто предложит высокую цену.

Владелец статуэтки живет в Кривом Роге Днепропетровской области и согласен отправить фарфоровую статуэтку по почте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на сайте Violity продают елочные игрушки со времен СССР за 15 тысяч гривен. Речь идет об игрушке в виде Деда мороза была сделана в 1959 году, и Снегурочке, произведенной в 1960 году. Такие у многих могут просто лежать без дела дома.