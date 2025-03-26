Транспортний колапс може виникнути в Україні уже з 1 квітня: у чому причина

Проблема вже є, але вона посилиться

Транспортний колапс загрожує Україні вже з 1 квітня – до 50% міських автобусів можуть не вийти на маршрути. Причина – закінчення терміну бронювання від мобілізації водіїв громадського транспорту.

Багато перевізників не зможуть виконати вимогу про середню зарплату у 20 тисяч гривень для своїх працівників. Про це віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін розповів телеграм-каналу "Труха Україна".

За його словами, краща ситуація лише у міжнародних перевізників. Вони платять вищі зарплати, тому зможуть забронювати своїх водіїв від призову.

"Ті підприємства, які працюють у містах і при містах, як правило такої зарплати не мають через різні причини. І якщо говорити про те, чи може оплатити перевізнике — може, але треба збільшувати тарифи, а це, знову ж таки, навантаження на населення і непопулярний захід", — пояснив Балін.

Зараз у транспортній галузі вже не вистачає близько 30% водіїв. Для міських маршрутів після 1 квітня ця цифра може зрости до 50%. Це означає, що багато автобусів просто не виїдуть на маршрути.

Багато водіїв також бояться виходити на роботу, бо можуть потрапити до ТЦК прямо з-за керма автобуса. "Зараз проблема дефіциту водіїв вже є, але вона посилиться", — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Львівщині щоранку зупинятимуть громадський транспорт. Ми з'ясували, в чому причина.