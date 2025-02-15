В Україні продають кремову таксу за 85 тисяч: у чому її особливість (фото, відео)

Автор наголошує на унікальності цуценяти

Маленькі собаки із характерною зовнішністю — відрізнити такс від інших порід дуже легко. Однак навіть ці манюні мають мініверсію. Довгошерсті мініатюрні такси бувають кремового, рудого, чорного та навіть тигрового кольору. Цуценята кремового кольору світлі без чорного відтінку та мають білі вуса та світлі нігті.

Такі собаки оцінюються зазвичай вище ніж такси класичного забарвлення. В Україні в Київській області за цуценя кремової мінітакси просять 2000 євро, що в гривневому еквіваленті — 85 800 грн. Цуценя продають як домашнього улюбленця, а не для розведення. "Таких цуценят в Україні не має", — зазначає автор.

Оголошення про продаж кремовох такси

Мінітакси не виростають великими. Вони важать 4,5 — 5 кг, а зріст — від 15 до 20 см в холці. Кремові такси зазвичай дорожчі за інших. Окрім кольору, на вартість впливає репутація заводчика, родовід собаки та реєстрація.

Ціни на кремових мінітакс в світі

Цуценя кремової такси

Цуценя кремової такси

Відомі заводчики зазвичай встановлюють ціни від 1500 до 2000 доларів США (62 — 82 тис грн). "Англійські кремові" такси, підвид кремових такс, можуть бути дорожчими — відомо про продаж розплідником Creme of the Crop Dachshunds за 5000 доларів (207 тис. грн). Кремовий колір англійських такс походить від гена шиншили, який розріджує пігменти шерсті. В окрему породу кремові такси не виділяються.

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