В Украине продают кремовую таксу за 85 тысяч: в чем ее особенность (фото, видео)
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Автор отмечает уникальность щенка
Маленькие собаки с характерной внешностью отличить такс от других пород очень легко. Однако даже эти малютки имеют мини версию. Длинношерстные миниатюрные таксы бывают кремового, рыжего, черного и даже тигрового цвета. Щенки кремового цвета светлые без черного оттенка и белые усы и светлые ногти.
Такие собаки оцениваются обычно выше, чем таксы классической окраски. В Украине в Киевской области за щенка кремовой мини таксы просят 2000 евро, что в гривневом эквиваленте — 85 800 грн. Щенок продают как домашнего питомца, а не для разведения. "Таких щенков в Украине нет", — отмечает автор.
Мини таксы не вырастают большими. Они весят 4,5 – 5 кг, а рост – от 15 до 20 см в холке. Кремовые таксы обычно дороже других. Кроме цвета, на стоимость влияет репутация заводчика, родословная собаки и регистрация.
Цены на кремовых мини такс в мире
Известные заводчики обычно устанавливают цены от 1500 до 2000 долларов США (62 – 82 тыс грн). "Английские кремовые" таксы, подвид кремовых такс, могут быть более дорогими — известно о продаже питомником Creme of the Crop Dachshunds за 5000 долларов (207 тыс. грн). Кремовый цвет английских такс происходит от гена шиншиллы, разжижающего пигменты шерсти. В отдельную породу кремовые таксы не выделяются.
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