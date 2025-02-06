Ніжність, яка виросте справжнім бійцем: в Україні продають цуценят амстаффа за 1000 € (фото)

Цій породі потрібна дресура та виховання

Не тільки собаки декоративних порід продаються за чималі гроші. Є й ті тварини, до виховання яких потрібно підходити з розумом, а хазяїн повинен розуміти свою відповідальність. Зокрема йдеться про американського стаффордширського тер'єра (амстафф).

Ця порода традиційно входить в десятку найбільш небезпечних порід. Однак малеча, яку пропонують в одному з оголошень на OLX поки може викликати здебільшого замилування. Це цуценята амстаффа і їм на фото — усього 9 днів. За них просять 1000 євро, що в гривневому еквіваленті — понад 43 тисячі.

Цуценята з оголошення на OLX

Цуценя амстаффа/ Фото з оголошення на OLX

Колір цуценят блакитно-білий, на фото — 6 дівчат та три хлопчики. Їх до продажу пропонують із розплідника, мати має відзнаку "Кращий представник породи". Зазначається, що у собак родовідні лінії США, Польщі та Італії.

Що відомо про породу амстафф

Дорослий амстафф/ Фото з оголошення на OLX

Американський стаффордширський тер'єр — порода, виведена в США в XIX столітті шляхом схрещування англійських бульдогів і тер'єрів. Спочатку ці собаки були створені для участі в боях на арені. Амстаффи розумні, енергійні та безстрашні, але водночас доброзичливі й грайливі з господарями.

Через бійцівський характер можуть виявлятися агресія до сторонніх людей та тварин, захищаючи свою територію. Тому з раннього віку амстафф потребує правильної дресури та достатньої фізичної активності. Собака зі здоровою психікою завжди буде дружнім і толерантним. Ці собаки — віддані друзі, чудові компаньйони, охоронці й навіть спортивні партнери.

Зріст: самці — 46-48 см, самки — 43-46 см

самці — 46-48 см, самки — 43-46 см Вага: самці — 25-32 кг, самки — 18-25 кг

самці — 25-32 кг, самки — 18-25 кг Тривалість життя: 12-16 років

Ціна амстаффа в світі

Дорослий амстафф/ Фото з оголошення на OLX

Вартість цуценят в середньому коливається від 800 до 3000 доларів або більше (33 — 125 тис.грн). Фактори, що впливають на ціну, включають походження собаки, репутацію заводчика, місцеперебування, вік і стан здоров’я. Цуценята від авторитетних заводчиків із чемпіонськими кровними лініями можуть коштувати дорожче.

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