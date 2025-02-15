Жінка не мстилася за мобілізацію сина: з'ясувалася причина смертельного вибуху в Миколаєві

У Миколаєві спростували фейк про "помсту за мобілізацію" під час вибуху 14 лютого.

У Центрі протидії дезінформації спростували поширену у соцмережах інформацію про причини вибуху в Миколаєві, який стався 14 лютого поблизу кафе на вулиці Пограничній. За словами коментаторів, "терористка-смертниця" нібито влаштувала вибух, тому що одного з її синів мобілізували.

За даними Національної поліції України, загибла внаслідок вибуху жінка не мала синів призовного віку. У неї залишилося двоє дітей — 2001 та 2011 років народження. Старший син не проходить військову службу.

Внаслідок інциденту загинуло двоє людей, восьмеро отримали поранення. На оприлюднених камерах спостереження видно момент вибуху біля групи військовослужбовців.

За наявною інформацією, жінка прибула до Миколаєва з міста Горішні Плавні Полтавської області.

Центр протидії дезінформації нагадує про активну діяльність російських спецслужб із вербування українців для диверсій проти військових. "Важливо розуміти, що диверсанти гарантовано або помруть, або надовго сядуть у найбільш короткі терміни, втративши майбутнє", — зазначили у Центрі.

Також раніше "Телеграф" публікував відео вибуху у Миколаєві. На ньому можна побачити останні секунди перед вибухом та безпосередньо його момент.