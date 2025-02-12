Військового ТЦК порізали ножем і забризкали газовим балоном у Харкові

На місце прибули медики і поліція

Вранці 12 лютого у Харкові невідомий напав на військовослужбовця ЗСУ в приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Нападник використав газовий балончик та вдарив військового ножем.

Правоохоронці вже затримали зловмисника, а потерпілому надали необхідну медичну допомогу. Про це повідомили в пресслужбі Харківський ОТЦК та СП.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався близько 8 години ранку. На місце події негайно прибули додаткові екіпажі поліції та бригади швидкої допомоги.

Медики, які оглянули постраждалого військовослужбовця, підтвердили, що його життю наразі ніщо не загрожує.

На місці працює слідчо-оперативна група. Триває розслідування всіх обставин нападу. Командування та особовий склад обласного й районного ТЦК та СП активно співпрацюють зі слідством.

Як зазначили у відомстві, напад на військовослужбовця під час виконання службових обов'язків розглядається як тяжкий злочин. Наразі правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії для встановлення мотивів правопорушення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно у Києві чоловік з ножем напав на представників ТЦК. СБУ повідомила деталі.