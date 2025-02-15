Женщина не мстила за мобилизацию сына: выяснилась причина смертельного взрыва в Николаеве

В Николаеве опровергли фейк о "отмщении за мобилизацию" во время взрыва 14 февраля.

В Центре противодействия дезинформации опровергли распространенную в соцсетях информацию о причинах взрыва в Николаеве, который произошел 14 февраля вблизи кафе на улице Пограничной. По словам комментаторов, "террористка-смертница" якобы устроила взрыв, потому что одного из ее сыновей мобилизовали.

По данным Национальной полиции Украины, погибшая в результате взрыва женщина не имела сыновей призывного возраста. У нее остались двое детей — 2001 и 2011 годов рождения. Старший сын не проходит военную службу.

В результате инцидента погибли два человека, восемь получили ранения. На обнародованных камерах наблюдения виден момент взрыва возле группы военнослужащих.

По имеющейся информации, женщина прибыла в Николаев из Горишних Плавных Полтавской области.

Центр противодействия дезинформации напоминает об активной деятельности российских спецслужб по вербовке украинцев для диверсий против военных. "Важно понимать, что диверсанты гарантированно либо умрут, либо надолго сядут в кратчайшие сроки, потеряв будущее", — отметили в Центре.

Также ранее Телеграф публиковал видео взрыва в Николаеве. На нем можно увидеть последние секунды перед взрывом и непосредственно его момент.