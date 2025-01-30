У Чернігові співробітник автомийки побив занадто повільну клієнтку відром

Чоловік навіть не вибачився за скоєне

В одному з районів Чернігова на території автомийки "Sprut" між співробітником та клієнткою раптово розпочався конфлікт. Словесна суперечка набирала обертів і працівник мийки завдав жінці кілька ударів відром.

Потерпіла зазнала незначних травм, але написала заяву в поліцію на свого кривдника. Справа була розглянута у суді. Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, на автомийку приїхала жінка, яка мила машину півтори години. Після цього вона підійшла до співробітника і попросила ще води, проте він сказав, щоб потерпіла йшла до умивальника, оскільки подачу води він перекрив.

Потім, за словами обвинуваченого, жінка кинула в його бік дві ганчірки і згодом напала на нього. Чоловік почав захищати себе і кинув у бік клієнтки відро.

"Ці події тривали десь одну хвилину. У нього не було умислу на нанесення тілесних ушкоджень, і ніяких неприязних стосунків із потерпілою теж не було, він її взагалі не знає. Вважає, що його дії не правильно кваліфіковані. Потерпіла його образила, принизила, а тому він захищався і кинув відро в потерпілу", — йдеться в матеріалах справи.

За словами потерпілої, співробітник мийки викинув ганчірки з відра і забрав ємність, після чого вона справді жбурнула ганчірки у чоловіка. На що обвинувачений відреагував агресивно та цілеспрямовано вдарив її відром в обличчя 2 рази та по плечу один раз. Свідок конфлікту також підтвердив слова постраждалої.

Експерти встановили, що жінка отримала синець навколо правого ока та садна на лобі, а також плечі. Ці ушкодження відносяться до легких тілесних.

Розглянувши всі обставини справи, суд постановив визнати співробітника мийки винним у умисному легкому тілесному ушкодженні та призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 765,00 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мешканець Харкова завдав своєму сусідові множинні поранення вилами, проте потерпілому вдалося вижити. Нападника ж визнали винним у навмисному нанесенні легких тілесних ушкоджень та призначили йому покарання у вигляді громадських робіт на строк 160 годин.