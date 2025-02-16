"Буде залучений": Трамп заявив, що Зеленський візьме участь у переговорах в Саудівській Аравії

Трамп заявив, що мешканець Кремля Володимир Путін нібито дуже бажає укласти мирну угоду

Президент України Володимир Зеленський буде залучений до переговорів США та Росії у Саудівській Аравії. Раніше Зеленський спростовував, що буде брати участь у цих переговорах, заявивши, що "немає про що говорити" з Путіним.

Про можливу участь Зеленського заявив президент США Дональд Трамп у коментарі лояльному телеканалу Fox News. Зокрема на питання, чи буде Зеленський брати участь у переговорах, Трамп відповів ствердно.

"Так, я підтверджую: він буде залучений", – сказав він.

Також Трамп заявив, що мешканець Кремля Володимир Путін нібито дуже бажає укласти мирну угоду. Президент США висловив сподівання, що сторонам вдасться якнайшвидше домовитися та завершити війну.

Як писав "Телеграф", Саудівська Аравія готова прийняти делегації США та Росії для перемовин про припинення російсько-української війни. Також з’явилися повідомлення, що метою перемовин є організація саміту за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Зазначається, що у можливих переговорах зі сторони США братиме участь Майкл Волтц і спецпредставник Трампа Стів Віткофф, відповідальний за переговори з РФ. До того з'явилась інформація, що Росію може представляти генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв.

Тим часом президент Зеленський після закінчення Мюнхенської конференції з безпеки прибув до ОАЕ з візитом. Там президент буде обговорювати роботу для повернення більшої кількості українців із російського полону, економічні та інвестиційні питання та деякі інші моменти. Втім, від ОАЕ не так далеко до Саудівської Аравії.