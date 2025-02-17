Мир ціною НАТО і не тільки. Які умови можуть запропонувати Україні на переговорах

Переговори будуть складними

Останні новини про переговори США та Росії в Саудівській Аравії без участі України наштовхують на думку, що умови миру можуть бути дуже болісними для Києва. І йдеться не тільки про відмову у вступі до НАТО.

Як пише New York Times, наразі Україна має не так вже і багато варіантів повернути назад свої території. А президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував на обов'язковості цього.

"Це означає, що будь-яка угода, швидше за все, передбачатиме болісні поступки з боку України, які можна розглядати як винагороду пана Трампа (президента США — Ред.) за агресію пана Путіна (очільника РФ — Ред.). Це також означає, що Росія майже напевно укладе жорстку угоду", — пише видання.

Зазначається, що переговори щодо миру в Україні будуть надзвичайно складними. І є сумніви, що Путін буде вести переговори сумлінно. Водночас Європа та Україна побоюються, що "Трамп піддасться спокусі укласти угоду з Кремлем через їхні голови".

Саме тому майбутні імовірні умови миру, на думку New York Times, можуть виглядати наступним чином:

розгортання невеликих миротворчих сил із 7 500 осіб, які сформують країни, прийнятні як Росії, так і України;

іноземних військ на постійній основі не буде на території України, але можуть розмістити невелику кількість іноземного технічного персоналу;

негайні санкції проти будь-якої зі сторін, якщо вона відновить військові дії;

заборона Україні застосовувати та мати ракети з дальністю понад 250 кілометрів;

вступ до ЄС можливий, але не до НАТО;

заморозка війни по лінії фронту — усі територіальні суперечки будуть вирішені мирним шляхом через 10-15 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи став мир в Україні ближче після Мюнхенської конференції.