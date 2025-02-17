"Кошмар Європи": глава Мюнхенської конференції розплакався через Трампа

Хойсген розкритикував політику адміністрації Трампа

Мюнхенська конференція з безпеки завершилася неочікуваним емоційним моментом — її голова Крістоф Хойсген розплакався під час церемонії закриття. Присутні в залі зустріли його сльози оплесками підтримки.

Цьогорічний міжнародний форум, який традиційно збирає провідних світових політиків та експертів, зосередився на пошуку шляхів припинення війни між Україною та Росією та досягнення миру. Проте результати виявилися далекими від очікуваних.

Хойсген відверто визнав, що конференція перетворилася на "кошмар для Європейського Союзу". За його словами, спроби налагодити діалог з Росією залишаються марними, доки російське керівництво не понесе відповідальність за військове вторгнення в Україну.

Існує очевидна розбіжність у поглядах на російсько-українську війну між європейськими та американськими партнерами. Хойсген зазначив, що "США начебто знаходяться на іншій планеті". Цьому передував виступ віцепрезидента США Венса, який жорстко розкритикував європейських союзників та чітко окреслив інший курс американської зовнішньої політики.

Американський підприємець Ілон Маск прокоментував поведінку Хойсгена, назвавши главу Мюнхенської конференції "жалюгідним".

Раніше ми публікували пояснення міжнародної оглядачки "Телеграфу" Ольги Кирилової щодо того, чи став мир в Україні ближче після Мюнхена. Трамп лякає і будить Європу одночасно.