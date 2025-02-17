Європа розмірковує про відправку військ до України: у ЗМІ назвали кількість та завдання

Європа все ще не розуміє, чого хочуть досягти США

Європейські країни серйозно розглядають варіант відправки в Україну своїх військ. Проте йдеться не про їхню участь у бойових діях.

Про це йдеться у матеріалі Washington Post. Зазначається, що США виключили можливість розміщення своїх військ на українській території, проте допускають можливість використання своїх спроможностей для розвідки, спостереження, повітряної підтримки та ППО.

За останньою версією європейських планів, в Україну можуть відправити 25-30 тисяч військовослужбовців, які не будуть розміщені на лінії зіткнення. З них близько 10 тисяч – це французькі війська.

Хоча їхня роль не передбачає участі в боях, але вони будуть готові "продемонструвати силу", якщо Росія знову захоче розпочати війну. При цьому можливе розміщення значно більшого контингенту за межами України у разі, якщо виникне потреба у швидкому нарощуванні сил.

"Європейські лідери вже кілька місяців ведуть тихі обговорення питання про розміщення військ в Україні, але поки що не розробили конкретний план. Деякі країни не наважуються вводити війська або розвивати тему, доки Сполучені Штати не дадуть більш чіткої інформації про свої наміри щодо України", — йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що в Європі поки що немає єдиної думки про те, як виглядатиме це розгортання військ і які повноваження вони матимуть. Також поки що не зрозумілі параметри угоди, яку просуває адміністрація США, як і те, як виглядатиме лінія розмежування після її досягнення.

Нагадаємо, британський генерал у відставці, колишній заступник Верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Річард Ширрефф заявив "Телеграфу", що для підтримки миру в Україні знадобиться 500 тисяч миротворців. Імовірність того, що на Заході зможуть знайти таку кількість військових, не виглядає реальною.