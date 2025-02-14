Журналіст Washington Post розсекретив угоду, яку відмовився підписувати Зеленський

Запропоновані умови, м’яко кажучи, не надто вигідні Україні

У п’ятницю, 14 лютого, журналіст Washington Post Джош Рогін із посиланням на американських конгресменів, які були присутні на конференції в Мюнхені, повідомив, що США хотіли отримати 50 відсотків усіх майбутніх запасів копалин в Україні.

Про це він написав у своєму акаунті в соцмережі Х. Український лідер відмовився підписувати такий документ.

"Кілька законодавців тут, у Мюнхені, розповіли мені, що делегація Конгресу США представила Зеленському аркуш паперу, який вони хотіли, щоб він підписав, і який надасть США права на 50% майбутніх мінеральних запасів України. Зеленський ввічливо відмовився його підписувати", – йдеться у публікації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Сполученим Штатам доступ до покладів рідкісноземельних металів вартістю 500 мільярдів доларів як компенсацію за надану військову допомогу.

Раніше під час пресконференції у Білому домі Трамп заявив, що хоче налагодити постачання рідкісноземельних металів з України в обмін на продовження надання допомоги Києву. Тема постачання рідкісноземельних металів обговорювалася ще минулого року, коли президент Володимир Зеленський зустрічався з тоді ще кандидатом у президенти Трампом і представив йому "План перемоги".