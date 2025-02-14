Меморандум щодо корисних копалин України: що про нього відомо

Наразі підписаних документів з цього треку немає

Київ та Вашингтон поки що не погодили меморандум щодо українських корисних копалин, але процес триває.

Про це розповіла міжнародна оглядачка "Телеграфу" Ольга Кирилова. Українська сторона передала американцям свої зауваження.

"Відбулась двостороння зустріч Володимира Зеленського та Джей Ді Венса за участі інших американських та українських посадовців. Загалом тема України і цієї зустрічі була на слуху із самого ранку, оскільки українська сторона приїхала до Мюнхена з підготовленим меморандумом", – розповіла оглядачка.

Вона нагадала, що буквально декілька днів тому до Києва приїжджав міністр фінансів США з уряду Трампа. Йшлося про угоду щодо доступу США до українських корисних копалин. Кирилова припустила, що американський міністр приїжджав до України з чернеткою цієї угоди, а українська сторона мала внести свої зауваження.

"І сьогодні якраз американська сторона і була ознайомлена з цією угодою, з цим меморандумом з усіма змінами, але наскільки знаю, ніяких готових підписаних документів немає, оскільки це лише такий крок на шляху до діалогу з адміністрацією Трампа щодо їх зусиль з налагодження діалогу між США, Україною і Росією", – пояснила оглядачка.

Інсайд журналіста щодо меморандуму

Раніше журналіст Washington Post Джош Рогін із посиланням на американських конгресменів, які були присутні на конференції в Мюнхені, повідомив, що США хотіли отримати 50 відсотків усіх майбутніх запасів копалин в Україні. Український лідер відмовився підписувати такий документ.

"Кілька законодавців тут, у Мюнхені, розповіли мені, що делегація Конгресу США представила Зеленському аркуш паперу, який вони хотіли, щоб він підписав, і який надасть США права на 50% майбутніх мінеральних запасів України. Зеленський ввічливо відмовився його підписувати", – йдеться у публікації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася надати Сполученим Штатам доступ до покладів рідкісноземельних металів вартістю 500 мільярдів доларів як компенсацію за надану військову допомогу.

Раніше під час пресконференції у Білому домі Трамп заявив, що хоче налагодити постачання рідкісноземельних металів з України в обмін на продовження надання допомоги Києву. Тема постачання рідкісноземельних металів обговорювалася ще минулого року, коли президент Володимир Зеленський зустрічався з тоді ще кандидатом у президенти Трампом і представив йому "План перемоги".