В Правительстве рассказали, собирается ли Украина подписывать договор о редкоземельных металлах с США

Об этом она заявила в Варшаве

Соглашение с США об использовании природных ископаемых, которое не подписал президент Украины Владимир Зеленский, до сих пор обсуждается. Украина "не отвергла" предложенное США соглашение о критически важных полезных ископаемых.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время визита в Варшаву, пишет The Guardian. Ожидается, что соглашение все же будет подписано.

"Мы ожидаем, что оно будет подписано", – отметила она.

Что известно о предложенном США соглашении

11 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "по сути согласилась" передать США редкоземельные минералы в качестве платы за военную помощь, которую Вашингтон предоставил Киеву. Уже на следующий день Штаты передали Украине предварительный документ соглашения о партнерстве по добыче полезных ископаемых.

По данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине предоставить Соединенным Штатам 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны. Зеленский отказался подписывать этот документ. В Белом доме назвали его решение "недальновидным".

Как сообщал "Телеграф", по оценкам западных экспертов, соглашение о доступе США к редкоземельным металлам Украины, которое отказался подписать Зеленский, было равноценно "экономической колонизации Украины". По мнению бывшего британского дипломата Яна Бонда, похоже, что Трамп действует так, "будто американцы имеют право захватить национальные активы Украины в обмен на помощь, которую они предоставили раньше".