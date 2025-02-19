Якщо відкриють кордони: Антипович розповів, чи багато чоловіків покинуть Україну

Олексій Антипович, керівник соціологічної групи "Рейтинг", коментує питання міграції українців

За словами керівника соціологічної групи "Рейтинг" Олексія Антиповича, після відкриття кордонів не варто очікувати критичного відтоку чоловіків призовного віку з України. Критичним є виїзд дітей.

Про це він заявив в інтерв'ю "Телеграфу" — "Реваншу не буде, але Бойко набере п’ять відсотків: про мобілізацію, виїзд молоді і "проросійських" українців". Він відповів на питання, чи виїдуть з України чоловіки призивного віку, якщо відкриють кордони.

Скільки українців планують виїхати за кордон

"Я називав цифру в 7% українців, готових у найближчому майбутньому переїхати за кордон. Там різниця між чоловіками і жінками не надто спостерігається", — зазначив Антипович.

За його словами, коли ми говоримо про переїзд у межах України, то там чоловіче населення більше проявляє свою готовність. Можливо, тут і переїзд за кордон, просто чоловіки трішки замовчали цю справу.

Олексій Антипович каже, що якась частина чоловіків виїде, але ті, хто хотів утекти від мобілізації, вони вже зробили це, ті, хто могли. Він додав, що ті, хто не змогли або не хотіли, вони максимум поїдуть до своїх дружин і дітей, які перебувають за кордоном.

"Тому якийсь відтік населення при відкритті кордонів можливий, але він не настільки критичний. Особливо за тих мільйонів українців, які вже виїхали за кордон", — сказав він.

Чому виїзд дітей становить найбільшу загрозу

Критичною Антипович назвав втратою з виїздом дітей, адже їх і так дуже багато виїжджає. Багато сімей прикривають своє власне бажання виїхати за кордон думкою про дітей.

"Я хочу, щоб моя дитина жила в спокійному суспільстві, у мирі, мала перспективи, матеріальне забезпечення, тому я хочу її вивезти за кордон. А оскільки дитина в мене ще мала, то я теж із нею поїду. Тобто, своє власне бажання мігрувати українці прикривають дітьми", — підсумував він.

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