"Удівець" з Донеччини придумав хитру схему для виїзду за кордон: сирота і померла дружина не допомогли

Такого, здається, ще не було

У пункті пропуску "Могилів-Подільський" на кордоні з Молдовою прикордонники викрили хитромудру схему 32-річного чоловіка з Донеччини. Аби безперешкодно виїхати за кордон, він вигадав цілу історію про свою родину.

Чоловік представився вдівцем, який самостійно виховує неповнолітню дитину. Для підтвердження своєї вигаданої історії він надав прикордонникам фальшиві документи. Про випадок розповіли у Державній прикордонній службі України.

У чому полягала схема

Під час перевірки документів на кордоні чоловік пред'явив свідоцтво про смерть дружини та свідоцтво про народження дитини. Ці папери мали підтвердити його статус одинокого батька, який самотужки виховує неповнолітню дитину.

Однак пильність прикордонників завадила реалізації цього плану. Завдяки поглибленій перевірці з використанням спеціального обладнання та звірці інформації з відповідними органами, вдалося встановити, що всі подані документи є підробленими.

Як з'ясувалося, всі документи, нібито видані в Молдові, виявилися фальшивками. Щобільше, "дитина", яку чоловік нібито виховував, та "померла дружина" виявилися вигаданими особами, які існували лише на папері.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що у ТЦК роз'яснили деякі нюанси військово-облікових документів. Однак, електронний варіант цього документа можна підробити.