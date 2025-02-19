Если откроют границы: Антипович рассказал, много ли мужчин покинут Украину

Алексей Антипович, руководитель социологической группы "Рейтинг", комментирует вопросы миграции украинцев

По словам руководителя социологической группы "Рейтинг" Алексея Антиповича, после открытия границ не следует ожидать критического оттока мужчин призывного возраста из Украины. Критическим является выезд детей.

Об этом он заявил в интервью "Телеграфу" — "Реванша не будет, но Бойко наберет пять процентов: о мобилизации, выезде молодежи и "пророссийских" украинцев". Он ответил на вопрос, уедут ли из Украины мужчины призывного возраста, если откроют границы.

Сколько украинцев планируют уехать за границу

"Я называл цифру в 7% украинцев, готовых в ближайшем будущем переехать за границу. Там разница между мужчинами и женщинами не слишком наблюдается", — отметил Антипович.

По его словам, когда мы говорим о переезде в пределах Украины, то там мужское население больше проявляет свою готовность. Возможно, здесь и переезд за границу, просто мужчины немного умолчали это дело.

Алексей Антипович говорит, что какая-то часть мужчин уедет, но те, кто хотел убежать от мобилизации, уже сделали это, те, кто могли. Он добавил, что те, кто не смогли или не хотели, они максимум поедут к своим женам и детям, которые находятся за границей.

"Поэтому какой-то отток населения при открытии границ возможен, но он не столь критичен. Особенно за тех миллионов украинцев, которые уже уехали за границу", — сказал он.

Почему выезд детей представляет наибольшую угрозу

Критической Антипович назвал потерей с выездом детей, ведь их и так очень много уезжает. Многие семьи прикрывают свое собственное желание уехать за границу мыслью о детях.

"Я хочу, чтобы мой ребенок жил в спокойном обществе, в мире, имел перспективы, материальное обеспечение, поэтому я хочу его вывезти за границу. А поскольку ребенок у меня еще имел, то я тоже с ним поеду. То есть, свое собственное желание мигрировать украинцы прикрывают детьми", — подытожил он.

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