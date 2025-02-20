Местами до +15. В Украину спешит настоящая весна: когда ждать (карта)

Синоптики рассказали, когда в Украине ждать теплой погоды

На Украину обрушились сильные снегопады и морозы после аномально теплого января. Однако холода будут не вечными — ближе к началу календарной весны украинцам стоит ждать потепления.

Об этом сообщает метеорологический портал Ventusky. По данным синоптиков, днем в четверг, 27 февраля, тепло будет практически по всей территории Украины, от +4 до +8 градусов. Холоднее всего будет на севере и северо-востоке Украины — там столбик термометра будет колебаться от нуля до +1 градуса.

Теплее всего будет на юге Украины, в Крыму — там температура воздуха прогреется от +10 до +15 градусов.

Карта прогноза погоды в Украине 27 февраля

В пятницу днем, 28 февраля, погода в Украине будет теплой. На западе днем столбик термометра покажет +5 градусов и выше, а на востоке будет холодно. В Харьковской, Луганской и Донецкой областях температура воздуха покажет от нуля до +1 градуса.

Карта прогноза погоды в Украине 28 февраля

В Крыму температура воздуха будет колебаться от +9 до +13 градусов. Тепло будет и в Запорожской области: там столбик термометра покажет +12…+13 градусов.

Ночью 27 и 28 февраля в Украине будет холодно, но уже не настолько, как было раньше.

Напомним, 17 февраля, наибольшее похолодание ощутили жители западных областей. В Ровно в 7 утра зафиксировали -17 градусов Цельсия. А на севере Ровенской области вообще было -27.