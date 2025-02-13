Відстрочка через опікунство: як оформити догляд за родичем старше 80 років

Потрібно зібрати немаленький пакет документів

Під час мобілізації певні категорії громадян мають законні підстави для відстрочки від призову. Однією з таких підстав може стати опікунство над людиною старше 80 років, яка визнана недієздатною.

Юристи розповідають, як це зробити згідно з чинним законодавством. Відповідно до статті 39 Цивільного кодексу України, суд може визнати особу недієздатною, якщо в неї внаслідок хронічного чи стійкого психічного розладу спостерігається нездатність усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними. Рішення набуває чинності з моменту його ухвалення судом.

Суд також встановлює опіку над такою людиною відповідно до статті 60 ЦК та призначає опікуна за поданням органу опіки та піклування.

Хто може бути опікуном

Опікуном недієздатної людини можуть бути особи, які мають з нею родинні зв'язки: діти, онуки, брати, сестри та інші. Враховується їхнє бажання виконувати обов’язки опікуна, стан здоров’я та особисті відносини з людиною, яка потребує опіки.

Необхідні документи для оформлення опікунства

Для звернення до суду з заявою про встановлення опіки необхідно підготувати такі документи:

висновок судово-психіатричного експерта, який підтверджує, що особа не може керувати своїми діями;

рішення виконавчого комітету ради про рекомендацію призначити опікуном конкретну людину;

акт обстеження матеріально-побутових умов проживання підопічного;

висновок комісії про призначення матеріальної допомоги на догляд за людиною старше 80 років;

медична довідка ЛКК, яка підтверджує необхідність постійного стороннього догляду;

довідка про отримання допомоги на догляд одним із родичів;

медичний висновок про стан здоров’я опікуна, який підтверджує його здатність надавати догляд.

Суд розглядає справу та виносить рішення про призначення опікуна.

Як змінити опікуна

Якщо опікун не може виконувати свої обов’язки або з інших причин (переїзд, стан здоров’я, сімейні обставини), його можна замінити. Для цього потрібно звернутися до суду з відповідною заявою. Ініціатива зміни опікуна може виходити також від органу опіки та піклування.

Термін дії опікунства

Відповідно до статті 300 Цивільно-процесуального кодексу України, строк дії рішення про визнання особи недієздатною та призначення опікуна не може перевищувати двох років. По закінченню цього терміну опікунство можна продовжити.

Як оформити відстрочку по догляду за недієздатною людиною

Опікун має право звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) із заявою про відстрочку від мобілізації. Це є законною підставою, оскільки опікування недієздатною особою потребує постійного догляду.

Разом із заявою громадянин має надати документи, які підтверджують право на відстрочку. Це можуть бути: рішення суду про призначення опікуна, медичні довідки тощо.

Раніше "Телеграф" писав, як подати заяву на відстрочку від мобілізації. Тільки кілька категорій українців можуть зробити це онлайн.