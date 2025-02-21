Якість повітря значно погіршиться. На які регіони України насувається брудна хмара (карта)

Подекуди забруднення сягне значного рівня

Наступного тижня в деяких регіонах України значно погіршиться якість повітря. Зокрема, за прогнозами, така ситуація спостерігатиметься у Житомирській та Чернівецькій областях, а також на Донеччині.

Про це свідчать прогнози порталу Ventusky. Зокрема повітря погіршиться у вівторок, 25 лютого. У Житомирській області забруднення повітря буде до 119 одиниць, що маркується як "дуже нездорове" повітря.

Знижена якість повітря буде також в Чернівецькій області. Там рівень забрудненості атмосфери прогнозується на рівні 54 одиниць.

Нездорове повітря буде й у Донецькій області. Проте забруднення охопить незначну частину регіону.

Нагадаємо, індекс якості атмосферного повітря розраховується за формулою NowCast (US EPA) для головного забруднювача повітря – пилу дрібнодисперсного фракції PM2.5. Забруднене повітря може негативно позначатися за здоров'ї та самопочутті людей.

Як розповідав "Телеграф", невдовзі в Україні суттєво потеплішає. Ще до настання календарної весни подекуди в Україні повітря прогріється до +15 градусів.