Укр

Качество воздуха значительно ухудшится. На какие регионы Украины надвигается грязное облако (карта)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Атмосфера будет нездоровой
Атмосфера будет нездоровой. Фото Колаж "Телеграфа"

Местами загрязнение достигнет значительного уровня

На следующей неделе в некоторых регионах Украины значительно ухудшится качество воздуха. В частности, по прогнозам, такая ситуация будет наблюдаться в Житомирской и Черновицкой областях, а также в Донецкой области.

Об этом свидетельствуют прогнозы портала Ventusky. В частности, воздух ухудшится во вторник, 25 февраля. В Житомирской области загрязнение воздуха будет до 119 единиц, что маркируется как "очень нездоровый" воздух.

Сниженное качество воздуха будет также в Черновицкой области. Там уровень загрязненности атмосферы прогнозируется на уровне 54 единиц.

Нездоровый воздух будет и в Донецкой области. Однако загрязнение охватит незначительную часть региона.

Напомним, индекс качества атмосферного воздуха рассчитывается по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя воздуха – пыли мелкодисперсной фракции PM2.5. Загрязненный воздух может отрицательно сказываться на здоровье и самочувствии людей.

Как рассказывал "Телеграф", вскоре в Украине существенно потеплеет. Еще до наступления календарной весны кое-где в Украине воздух прогреется до +15 градусов.

Теги:
#Украина #Прогноз #Воздух #Загрязнение воздуха #Качество воздуха