Качество воздуха значительно ухудшится. На какие регионы Украины надвигается грязное облако (карта)

Местами загрязнение достигнет значительного уровня

На следующей неделе в некоторых регионах Украины значительно ухудшится качество воздуха. В частности, по прогнозам, такая ситуация будет наблюдаться в Житомирской и Черновицкой областях, а также в Донецкой области.

Об этом свидетельствуют прогнозы портала Ventusky. В частности, воздух ухудшится во вторник, 25 февраля. В Житомирской области загрязнение воздуха будет до 119 единиц, что маркируется как "очень нездоровый" воздух.

Сниженное качество воздуха будет также в Черновицкой области. Там уровень загрязненности атмосферы прогнозируется на уровне 54 единиц.

Нездоровый воздух будет и в Донецкой области. Однако загрязнение охватит незначительную часть региона.

Напомним, индекс качества атмосферного воздуха рассчитывается по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя воздуха – пыли мелкодисперсной фракции PM2.5. Загрязненный воздух может отрицательно сказываться на здоровье и самочувствии людей.

Как рассказывал "Телеграф", вскоре в Украине существенно потеплеет. Еще до наступления календарной весны кое-где в Украине воздух прогреется до +15 градусов.