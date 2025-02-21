В Киеве пенсионеров приглашают на работу с достойной оплатой и бесплатным проживанием
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Гибкий график работы
В Украине есть немало вариантов трудоустройства для пенсионеров. Пожилые люди, имеющие здоровье и желание, могут заработать хорошую прибавку к пенсии — в Киеве, например, ищут коменданта в хостел.
Соответствующее предложение размещено на популярном сайте по поиску работы и подбору персонала. Работодатель указал, что работа идеально подойдет для пенсионеров, которые ищут стабильный заработок.
Зарплата – от 14 000 до 18 000 гривен, плюс премии. Также предоставляется бесплатное проживание. Комендант должен обязательно проживать в хостеле. Гибкий график работы 6/1 или накопительные выходные.
От кандидата требуются доброжелательность и умение создавать хорошие отношения с коллегами и гостями. Можно без опыта работы, отсутствие вредных привычек будет преимуществом.
Обязанности:
- заселение гостей
- уборка, стирка постельного белья в стиральной машине
- ведение отчетности
- контроль соблюдений жителями правил поселения
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре ищут няню-повара в частный детский сад, готовые взять на работу пенсионерку. Зарплата приличная.