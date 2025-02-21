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В Киеве пенсионеров приглашают на работу с достойной оплатой и бесплатным проживанием

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Вакансий для пенсионеров много Новость обновлена 21 февраля 2025, 11:12
Вакансий для пенсионеров много. Фото Колаж "Телеграфа"

Гибкий график работы

В Украине есть немало вариантов трудоустройства для пенсионеров. Пожилые люди, имеющие здоровье и желание, могут заработать хорошую прибавку к пенсии — в Киеве, например, ищут коменданта в хостел.

Соответствующее предложение размещено на популярном сайте по поиску работы и подбору персонала. Работодатель указал, что работа идеально подойдет для пенсионеров, которые ищут стабильный заработок.

Зарплата – от 14 000 до 18 000 гривен, плюс премии. Также предоставляется бесплатное проживание. Комендант должен обязательно проживать в хостеле. Гибкий график работы 6/1 или накопительные выходные.

От кандидата требуются доброжелательность и умение создавать хорошие отношения с коллегами и гостями. Можно без опыта работы, отсутствие вредных привычек будет преимуществом.

Обязанности:

  • заселение гостей
  • уборка, стирка постельного белья в стиральной машине
  • ведение отчетности
  • контроль соблюдений жителями правил поселения

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепре ищут няню-повара в частный детский сад, готовые взять на работу пенсионерку. Зарплата приличная.

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#Киев #Пенсионеры #Робота #Вакансии