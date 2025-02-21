Вперше став батьком у 16 років: що відомо про жінок зрадника Іллі Киви і скільки у нього дітей

Ліквідований екснардеп був багатодітним батьком

Ілля Кива — ліквідований українськими спецслужбами зрадник, який після початку повномасштабної війни втік до Росії та став рупором пропаганди. Після вбивства його кремували, а його прах залишили на цвинтарі в Москві. Екснардеп ніколи не був офіційно одружений, однак у нього залишилося троє дітей.

"Телеграф" розповість, що відомо про особисте життя колишнього народного депутата України, який зрадив свою батьківщину.

Ілля Кива — що відомо про його особисте життя

Одіозний український екснардеп родом із Полтави. І саме там у 1993 році у нього народилася дочка Катерина. Примітно, що на момент появи дитини Кива був неповнолітнім — йому було лише 16 років. Якийсь час він намагався будувати стосунки з матір’ю своєї доньки, але до весілля так і не дійшло. А потім, за чутками, вони остаточно розбіглися, хоч молодий батько продовжував спілкуватися з дочкою все життя. До речі, ми писали, як виглядає дочка зрадника Киви, і що про неї відомо.

Вже у 2012 році Ілля Кива вдруге став батьком – у нього народився син, якого назвали Георгієм. Хто мати хлопчика – невідомо, нардеп не розкривав подробиць особистого життя, але від дитини не відмовлявся.

Третьою дитиною нардепа-зрадника стала донька Марія, яка народилася у 2019 році. Хто мати дівчинки Кива також не афішував. Однак, як виявилося, всі діти політика добре спілкувалися та ладнали між собою.

Єдина жінка, яку зрадник Кива показав публічно, — це Катерина Мазур. З нею він познайомився у 2017 році у спортзалі. Виявилося, що їхні діти займалися в одній секції, так і познайомилися. А потім у них почалися романтичні стосунки і Кива навіть публікував у соцмережах фото з Катериною. Сама дівчина говорила, що Ілля для неї "приклад ідеального чоловіка" і що вдома він зовсім не скандальний. Однак, довго їхній роман не продовжився.

Раніше "Телеграф" розповідав, топ-3 самих кринжових фото зрадника Іллі Киви. У масці Джокера, шапці-будьоновці і не тільки.