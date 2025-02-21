Впервые стал отцом в 16 лет: что известно о женщинах предателя Ильи Кивы и сколько у него детей

Ликвидированный экс-нардеп был многодетным отцом

Илья Кива — ликвидированный украинскими спецслужбами предатель, который после начала полномасштабной войны сбежал в Россию и стал рупором пропаганды. После убийства его кремировали, а его прах покоится на кладбище в Москве. Экс-нардеп никогда не был официально женат, однако у него осталось трое детей.

"Телеграф" расскажет, что известно о личной жизни бывшего народного депутата Украины, который предал свою родину.

Илья Кива — что известно о его личной жизни

Одиозный украинский экс-нардеп родом из Полтавы. И именно там в 1993 году у него родилась дочь Екатерина. Примечательно, что на момент появления ребенка Кива был несовершеннолетним — ему было всего 16 лет. Некоторое время он пытался строить отношения с матерью своей дочери, но до свадьбы так и не дошло. А потом, по слухам, они окончательноь разбежались, хотя молодой отец продолжал общаться с дочерью всю жизнь. К слову, мы писали, как выглядит дочь предателя Кивы и что о ней известно.

Уже в 2012 году Илья Кива второй раз стал отцом — у него родился сын, которого назвали Георгием. Кто мать мальчика — неизвестно, нардеп не раскрывал подробностей личной жизни, но от ребенка не отказывался.

Третьим ребенком нардепа-предателя стала дочь Мария, которая родилась в 2019 году. Кто мать девочки Кива также не афишировал. Однако, как оказалось, все дети экс-нардепа хорошо общались и ладили между собой.

Единственная женщина, которую предатель Кива показал общественности публично — это Екатерина Мазур. С ней он познакомился в 2017 году в спортзале. Оказалось, что их дети занимались в одной секции, так и познакомились. А потом у них завязались романтические отношения и Кива даже публиковал в соцсетях фото с Катериной. Сама девушка говорила, что Илья для нее "пример идеального мужчины" и что дома он вовсе не скандальный. Однако, долго их роман не продлился.

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