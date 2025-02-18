Для поціновувачів кави: у Києві шукають студентів на роботу з гідною зарплатою і зручним графіком

Київське кафе запрошує до команди

Столичний ринок праці поповнився цікавою вакансією для молоді. Одне з кафе у центрі Києва шукає бариста із зарплатою від 27 000 гривень та можливістю працювати за зручним графіком.

Заклад готовий взяти на роботу студентів та пропонує офіційне працевлаштування. Відповідне оголошення розміщене на одній з популярних платформ пошуку роботи.

Кафе розташоване на Малій Житомирській, 17. Оплата становить 1500-1600 грн за зміну плюс чайові. Для працівників передбачено знижки на меню та безкоштовне харчування.

Можна обрати зручний графік: 3/3, 4/2 або 4/3 (загалом 18 змін на місяць). Робочий день триває з 8:30 до 21:00, на зміні працюють двоє.

Для працевлаштування потрібен досвід роботи в сфері обслуговування від одного року та знання англійської на середньому рівні. Заклад цінує комунікабельність, любов до людей та вміння працювати в команді.

Бариста готуватиме кавові напої (класичні та альтернативні) зі спешелті (specialty) зерна від 3 Champs та SKANDIC COFFE. Його обов'язки: обслуговування гостей, робота з касою, продаж десертів і підтримка чистоти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що під Києвом пропонують роботу для студентів на виробництві з зарплатою до 25 тисяч гривень. Компанія пропонує офіційне працевлаштування та гнучкий графік роботи.