В Украине ищут студентов, любящих путешествовать – предлагают зарплату до 45 тысяч гривен

Рынок труда предлагает новые возможности для тех, кто ищет стабильную командировочную работу. В Украине мебельная фабрика приглашает водителя-экспедитора для доставки продукции по стране.

Объявление о поиске сотрудников появилось на популярном сайте с вакансиями. Работодатель гарантирует конкурентную оплату, комфортные условия труда и новые автомобили.

Предприятие готово взять на работу не только опытных водителей, но и студентов, пенсионеров и лиц с инвалидностью. Заработная плата составляет от 30000 до 45000 гривен. На период обучения предусмотрена выплата 18 000 грн., а также дополнительное обеспечение в размере 15 000 грн.

Работа не предусматривает ночные рейсы. Командировки продолжаются 2–3 суток, ночевка только в гостиницах, расходы на питание компенсируются.

Для выполнения обязанностей компания предоставляет современные автомобили:

DAF LF (2023 г.),

Mercedes Actros (2020 г.),

Мерседес Atego (2017 г.).

В обязанности водителя входит доставка продукции, ее выдача клиентам с помощью сканера (обучение проводится на месте), работа с мобильными приложениями Google Maps, Viber, Telegram и отчет по маршруту через Excel.

Учеба оплачивается с первого дня работы.

Напомним, ранее Телеграф сообщал, что под Киевом предлагают работу для студентов на производстве с зарплатой до 25 тысяч гривен. Компания предлагает официальное трудоустройство и гибкий график работы.