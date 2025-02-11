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Летіли один за одним? Два загадкові пасажирські літаки помітили над Україною (карта)

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
Радари зафіксували літаки над Україною Новина оновлена 11 лютого 2025, 10:34
Радари зафіксували літаки над Україною

Літаки належать Білорусі

Над Україною зафіксували чергові загадкові літаки. Одразу два пасажирські борти з Білорусі нібито перетнули всю країну, пролетівши над Київською областю, Донбасом та Дніпром.

Про це свідчать дані порталу Airnavradar. Згідно з ними, йдеться про два пасажирські Boeing 737 білоруської авіакомпанії Belavia. Один із них виконував рейс Мінськ — Стамбул, а другий летів із Мінська до Бенгазі (Лівія).

При цьому обидва літаки під час своїх рейсів нібито увійшли у повітряний простір нашої країни і один за одним пролетіли всю її, вилетівши в районі Донбасу. Під час шляху радари зафіксували їх над Київською областю, Дніпром та Донбасом.

Варто нагадати, що з початку повномасштабного вторгнення повітряний простір над Україною залишається закритим. При цьому моніторингові сервіси неодноразово фіксували пасажирські літаки над різними українськими областями.

Причин фіксації літаків у небі над Україною може бути декілька: передача спотворених даних про місцезнаходження літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблеми обробки даних у сервісі Flightradar.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в небі над Україною зафіксували літак із Єгипту.

Теги:
#Україна #Білорусь #Літак #FlightRadar24