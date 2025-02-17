Пасажирський літак із Москви помітили над Україною. Він пролетів над трьома областями (фото)

Це вже відбувається не вперше

Над закритим повітряним простором України продовжують фіксувати загадкові літаки. Пасажирський літак із Москви пролетів над Західною Україною.

Про це свідчать дані порталу Flightradar24. 10 лютого на мапі польоту літак летів з Москви в Туреччину.

Рейс THY3CE/ТК418 авіакомпанії Turkish Airlines вилетів із Москви, та перетнув повітряний простір України. За даними Flightradar24, борт міг пролетіти спочатку Білорусь, а потім перетнути Україну.

На карті помітно, що авіація пролетіла над Волинською, Львівською, Тернопільською, Івано-Франківською, Закарпатською областями. Політ літака, за даними Flightradar24, міг виглядати так:

Варто зазначити, що повітряний простір над Україною було закрито після початку російського вторгнення, а тому цивільні повітряні судна використовують альтернативні маршрути через ризик бути збитими системами ППО. Однак моніторингові сервіси регулярно фіксують пасажирські літаки над різними українськими областями.

Причин їх появи може бути кілька: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі Flightradar.

Раніше "Телеграф" писав, що літак із Німеччини "заблукав" і опинився в Криму.