Пассажирский самолет из Москвы пролетел над Донбассом и залетел в Крым: детали загадочного рейса (фото)

Небо над нашей страной закрыто уже три года

Над Украиной нередко фиксируются загадочные самолеты. В понедельник, 21 февраля, пассажирское воздушное судно российской авиакомпании "Аэрофлот" (рейс AFL520) по дороге из Москвы в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) якобы пролетело над территорией Украины.

Об этом свидетельствуют данные flightradar. Согласно им, самолет вылетел из Москвы, во время его полета в ОАЭ радары зафиксировали борт в воздушном пространстве Украины. В частности, он якобы залетел со стороны Краснодарского края и пролетел над оккупированным Крымом и Донецкой областью.

С начала полномасштабного российского вторжения воздушное пространство Украины остается закрытым. Однако системы наблюдения за воздушным движением периодически выявляют гражданские воздушные суда над территорией разных регионов Украины.

Существует несколько возможных пояснений этого феномена. Во-первых, это может быть связано с передачей ошибочных координат расположения воздушного судна. Во-вторых, причиной могут являться технические неполадки в работе наземных станций приема сигналов. Также на это явление могут влиять перебои в работе системы GPS. Дополнительными факторами могут выступать интенсивное применение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или технические сложности для обработки информации системами мониторинга воздушного движения.

Как рассказывал "Телеграф", 21 февраля в украинском небе было зафиксировано пассажирское воздушное судно турецкой лоукост-авиакомпании Pegasus Airlines. По дороге из Москвы в Стамбул (Турция) самолет якобы пролетел над территорией Киевщины.