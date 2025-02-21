Пролетів майже над Києвом? В українському небі помітили літак з Москви (карта)

Повітряний простір над Україною залишається закритим

Над Україною неодноразово фіксувалися загадкові літаки. У п'ятницю, 21 лютого, пасажирське повітряне судно турецької лоукост-авіакомпанії Pegasus Airlines дорогою з Москви до Стамбулу (Туреччина) нібито пролетіло над територією України.

Про це свідчать дані flightradar. Згідно з ними, літак вилетів з Москви з запізненням та приземлився у Стамбулі також пізніше запланованого часу. В ході польоту радари зафіксували його у повітряному просторі України. Зокрема він нібито пролетів над Київською областю.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір над Україною залишається закритим. Проте моніторингові сервіси нерідко фіксують пасажирські літаки над різними областями нашої країни.

Це явище може мати декілька причин: передача невірних даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS. Ще одне пояснення, чому це може відбуватися — активне використання РЕБ (засоби радіоелектронної боротьби) або проблеми обробки даних у сервісах відстеження польотів.

Як розповідав "Телеграф", раніше над Україною помітили два пасажирські літаки з Білорусі. Вони нібито перетнули всю країну, пролетівши над Київською областю, Донбасом та Дніпром.