Чиновница из Прикарпатья переправляла мужчин за границу: как суд наказал ее
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Чиновница горсовета помогала уклоняться от мобилизации за деньги
Чиновницу Ивано-Франковского городского совета разоблачили в незаконной переправке мужчин через государственную границу Украины. За организацию нелегального пересечения границы женщина получала тысячу долларов за каждого "клиента".
Для реализации преступного плана использовались поддельные документы о необходимости ухода за родственниками. Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда.
Схема работала просто: мужчины якобы сопровождали родственников, нуждавшихся в постоянном уходе, через границу с Польшей. На самом деле, эти родственники были здоровы, а документы – поддельные.
По материалам дела, в апреле-мае 2024 года работница департамента благоустройства Ивано-Франковского городского совета организовала незаконное пересечение границы для трех мужчин. Она снабжала клиентов фальшивыми выводами врачебно-консультативной комиссии КНП "Лисецкая больница" и поддельными актами о необходимости ухода за пожилыми родственниками.
Мужчины пересекали границу с Польшей пешком, сопровождая своих родственников, нуждающихся в помощи. Женщина подробно инструктировала каждого, как вести себя на границе и какие ложные сведения сообщать пограничникам.
Злоумышленница полностью признала свою вину, раскаялась и активно содействовала следствию. Суд назначил ей штраф в размере 119 тысяч гривен с конфискацией имущества по ч.3 ст.332 Уголовного кодекса Украины.
В суде обвиняемая просила учесть, что на ее иждивении находится муж с инвалидностью III группы и мать пожилого возраста. Между ней и прокурором было заключено соглашение о признании виновности, которое суд утвердил.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что студент пытался подкупить полицейских на границе. Мужчина признал свою вину.