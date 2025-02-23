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Свято 23 лютого: що не можна робити сьогодні, щоб не відлякати щасливе майбутнє

Автор
Тетяна Кармазіна
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Автор
Яке сьогодні свято — Полікарпів день
Яке сьогодні свято — Полікарпів день. Фото Freepik

Чому сьогодні не можна прибиратися і бути на самоті

Цієї неділі християни східного обряду вшановують пам’ять священномученика Полікарпа Смирнського, єпископа. Зазначимо, що у цей день погода в Україні буде сніжною.

Залишившись у дитинстві сиротою, Полікарп був усиновлений християнкою-вдовою Калістою. Після її смерті він роздав майно бідним і присвятив себе аскетичному життю.

Іоанн Богослов узяв Полікарпа під своє наставництво, і невдовзі той став дияконом, а потім — єпископом. Святий уславився активною боротьбою з гностиками. Він відмовився зректися віри під час гонінь на християн і прийняв мученицьку смерть.

Традиції та прикмети 23 лютого

Цього дня за традицією випікали пироги на кислому тісті та частували ними незаміжніх дівчат. Вважалося, що така випічка привабить у майбутньому наречених. Крім того, це вдалий час для відвідування косметолога, перукаря або манікюрного салону.

дівчина їсть пиріг на столі
Фото: freepik
  • Птахи з ранку кричать – до заморозків.
  • У лісі чути стукіт дятла – до пізньої весни.
  • Туман – до дощового літа.
  • Багато хмар на небі – погода покращає.

Що не можна робити 23 лютого

  • Сумувати — сум залишиться з вами на весь рік.
  • Проводити день удома на самоті — до літа ніхто на гостину не прийде.
  • Робити генеральне прибирання — можна спровокувати скандали в сім’ї.
  • Грати весілля — шлюб не буде щасливим.

Свята та події 23 лютого

  • Всесвітній день порозуміння та миру (World Understanding and Peace Day)
  • Міжнародний день собачого печива (International Dog Biscuit Appreciation Day)
  • День дизельного двигуна (Diesel Engine Day)
  • День битв подушками
  • День бананового хліба

У кого іменини 23 лютого

Сьогодні іменини святкують Олександр, Михайло, Сергій, Мойсей, Олексій, Микола, Кузьма та Іван.

Нагадаємо, що в останньому зимовому місяці випадає багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних подій та вихідних на лютий 2025 року.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Церковне свято #Іменини