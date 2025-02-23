Свято 23 лютого: що не можна робити сьогодні, щоб не відлякати щасливе майбутнє

Чому сьогодні не можна прибиратися і бути на самоті

Цієї неділі християни східного обряду вшановують пам’ять священномученика Полікарпа Смирнського, єпископа. Зазначимо, що у цей день погода в Україні буде сніжною.

Залишившись у дитинстві сиротою, Полікарп був усиновлений християнкою-вдовою Калістою. Після її смерті він роздав майно бідним і присвятив себе аскетичному життю.

Іоанн Богослов узяв Полікарпа під своє наставництво, і невдовзі той став дияконом, а потім — єпископом. Святий уславився активною боротьбою з гностиками. Він відмовився зректися віри під час гонінь на християн і прийняв мученицьку смерть.

Традиції та прикмети 23 лютого

Цього дня за традицією випікали пироги на кислому тісті та частували ними незаміжніх дівчат. Вважалося, що така випічка привабить у майбутньому наречених. Крім того, це вдалий час для відвідування косметолога, перукаря або манікюрного салону.

Фото: freepik

Птахи з ранку кричать – до заморозків.

У лісі чути стукіт дятла – до пізньої весни.

Туман – до дощового літа.

Багато хмар на небі – погода покращає.

Що не можна робити 23 лютого

Сумувати — сум залишиться з вами на весь рік.

Проводити день удома на самоті — до літа ніхто на гостину не прийде.

Робити генеральне прибирання — можна спровокувати скандали в сім’ї.

Грати весілля — шлюб не буде щасливим.

Свята та події 23 лютого

Всесвітній день порозуміння та миру (World Understanding and Peace Day)

Міжнародний день собачого печива (International Dog Biscuit Appreciation Day)

День дизельного двигуна (Diesel Engine Day)

День битв подушками

День бананового хліба

У кого іменини 23 лютого

Сьогодні іменини святкують Олександр, Михайло, Сергій, Мойсей, Олексій, Микола, Кузьма та Іван.

Нагадаємо, що в останньому зимовому місяці випадає багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних подій та вихідних на лютий 2025 року.