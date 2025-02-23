Свято 23 лютого: що не можна робити сьогодні, щоб не відлякати щасливе майбутнє
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Чому сьогодні не можна прибиратися і бути на самоті
Цієї неділі християни східного обряду вшановують пам’ять священномученика Полікарпа Смирнського, єпископа. Зазначимо, що у цей день погода в Україні буде сніжною.
Залишившись у дитинстві сиротою, Полікарп був усиновлений християнкою-вдовою Калістою. Після її смерті він роздав майно бідним і присвятив себе аскетичному життю.
Іоанн Богослов узяв Полікарпа під своє наставництво, і невдовзі той став дияконом, а потім — єпископом. Святий уславився активною боротьбою з гностиками. Він відмовився зректися віри під час гонінь на християн і прийняв мученицьку смерть.
Традиції та прикмети 23 лютого
Цього дня за традицією випікали пироги на кислому тісті та частували ними незаміжніх дівчат. Вважалося, що така випічка привабить у майбутньому наречених. Крім того, це вдалий час для відвідування косметолога, перукаря або манікюрного салону.
- Птахи з ранку кричать – до заморозків.
- У лісі чути стукіт дятла – до пізньої весни.
- Туман – до дощового літа.
- Багато хмар на небі – погода покращає.
Що не можна робити 23 лютого
- Сумувати — сум залишиться з вами на весь рік.
- Проводити день удома на самоті — до літа ніхто на гостину не прийде.
- Робити генеральне прибирання — можна спровокувати скандали в сім’ї.
- Грати весілля — шлюб не буде щасливим.
Свята та події 23 лютого
- Всесвітній день порозуміння та миру (World Understanding and Peace Day)
- Міжнародний день собачого печива (International Dog Biscuit Appreciation Day)
- День дизельного двигуна (Diesel Engine Day)
- День битв подушками
- День бананового хліба
У кого іменини 23 лютого
Сьогодні іменини святкують Олександр, Михайло, Сергій, Мойсей, Олексій, Микола, Кузьма та Іван.
Нагадаємо, що в останньому зимовому місяці випадає багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних подій та вихідних на лютий 2025 року.