Ціна не виправдана? "Укрнафта" хоче викласти чималу суму за шредери

Пристрої мають бути доставлені до кінця 2025 року

Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" оголосило тендер на закупівлю 11 офісних шредерів із загальною очікуваною вартістю 152 900 гривень. Таким чином, вартість одного пристрою становитиме близько 13 900 гривень. Водночас аналіз ринку демонструє, що подібні моделі можна знайти значно дешевше.

Тендер було оголошено 25 лютого 2025 року в електронній системі закупівель ProZorro, аукціон заплановано на 6 березня. Постачальник, який виграє торги, має поставити техніку до кінця 2025 року.

Згідно з тендерною документацією, шредери повинні відповідати низці технічних вимог. Зокрема, вони мають знищувати щонайменше 10 аркушів одночасно, мати функцію автоматичної подачі не менше 90 аркушів, рівень безпеки не нижче 4-го класу та розмір фрагментів не більше 4х12 мм.

Також у пристроях передбачені функції автостарту, реверсу, знищення скріпок, кредитних карток та захист від перегріву. Місткість кошика має бути не менше 23 літрів, а рівень шуму – не вище 55 дБ.

Ринковий аналіз показує, що офісні шредери з аналогічними характеристиками представлені у різних цінових категоріях. Найпростіші моделі коштують від 2 500 до 5 000 гривень, середній сегмент – у межах 7 000–10 000 гривень, а дорожчі моделі можуть досягати 15 000–20 000 гривень.

Таким чином, заявлена вартість у 13 900 гривень за одиницю перебуває у верхньому сегменті ринку. Це може бути виправдано, якщо обрані пристрої мають додаткові функції, підвищений рівень безпеки або виготовлені з матеріалів преміумкласу. Водночас залишається відкритим питання, чи не можна було знайти аналогічне обладнання за нижчою ціною.

Проблема завищеної вартості у державних тендерах не є новою. Іноді причиною є вибір дорожчих моделей, а іноді – залучення посередників, що впливає на кінцеву вартість.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Ужгороді Закарпатської області хочуть витратити гроші на купівлю нового автомобіля майже за два мільйони. Його планують придбати для краєзнавчого музею.