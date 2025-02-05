Понад 2 млн може піти на повідомлення від "Київ Цифровий" та інших сервісів для киян: деталі тендеру

На третій рік війни комунальне підприємство вирішило витратити кілька мільйонів на SMS

У Києві, де хочуть витратити майже 5 млн грн лише на планування будівництва службового житла, також планують заплатити понад 2 млн грн на повідомлення від "Київ Цифровий" та інші послуги зв'язку.

Комунальне підприємство "Головний інформаційно — обчислювальний центр" оголосило чималий тендер. Про це свідчать дані на порталі Prozorro.

На сайті зазначається, що заявки можна подавати до 8 лютого 2025 року, а аукціон відбудеться 10 лютого 2025 року. Очікувана вартість запропонованих послуг – 2 758 497,91 грн.

Предмет закупівлі – послуги з верифікації та інформування користувачів за допомогою вхідного дзвінка/SMS-повідомлення/Viber/Push-повідомлень на мобільний телефон на строк до кінця поточного року.

Нагадаємо, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" оголосив публічну закупівлю на послуги з відновлення та заправки картриджів. Очікувана вартість тендеру становить 120 000 гривень.

Також стало відомо, що міськрада Дніпра хоче витратити 430 тисяч гривень на прапори. Оголошено відповідний тендер. Всього планується купити 612 прапорів.

Тим часом Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради має намір витратити близько 100 тисяч гривень із бюджету на надання послуг з виплати та доставки грошової допомоги.