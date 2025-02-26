Втратив другу посаду: Андрія Гнатова звільнили з керівництва Об’єднаних сил ЗСУ

Причини такого рішення не вказують

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерал-майора Андрія Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил Збройних сил України. Поки невідомо, хто обійме цю посаду надалі.

Відповідний указ було оприлюднено 26 лютого 2025 року. В документі немає інформації про причини такого кадрового рішення.

Місяць тому Зеленський звільнив Гнатова з посади командувача ОСУВ "Хортиця" та призначив заступником начальника Генерального штабу ЗСУ для покращення координації між штабами та фронтом.

Андрій Гнатов обіймав посаду командувача Об’єднаних сил ЗСУ з червня 2024 року. Тоді він змінив на цій посаді генерал-лейтенанта Юрія Содоля, звільненого на тлі звинувачень у великих втратах особового складу, висунутих майором бригади "Азов" Богданом Кротевичем.

Гнатов розпочав свою військову кар'єру в морській піхоті та став одним з офіцерів, які після анексії Криму брали участь у формуванні оновлених підрозділів морпіхів. У 2001 році він закінчив Харківський інститут танкових військ, а з 2016 до 2018 року очолював штаб 36-ї окремої бригади морської піхоти. Надалі він командував цією бригадою до 2021 року.

У 2022 році Гнатов був призначений заступником командувача військ Оперативного командування "Південь" та очолив штаб. У цей період він відігравав ключову роль в обороні Миколаєва, звільненні Херсонщини та обороні Бахмута. Його кар’єрний шлях у ЗСУ супроводжувався отриманням низки військових звань: підполковник (2015 рік), полковник (2018 рік), бригадний генерал (2022 рік).

Андрій Гнатов має низку державних нагород:

Медаль "За військову службу Україні" (2015 рік);

(2015 рік); Орден Богдана Хмельницького III ступеня (2020 рік);

(2020 рік); Хрест бойових заслуг (2022 рік) за особистий внесок у захист державного суверенітету України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що начальник служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш оголосив про свою відставку з посади.