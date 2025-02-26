Потерял вторую должность: Андрея Гнатова уволили из руководства Объединенных сил ВСУ

Причины такого решения не указывают

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины. Пока неизвестно, кто займет этот пост в дальнейшем.

Соответствующий указ был обнародован 26 февраля 2025 года. В документе нет информации о причинах такого кадрового решения.

Месяц назад Зеленский уволил Гнатова с должности командующего ОСУВ "Хортица" и назначил заместителем начальника Генерального штаба ВСУ для улучшения координации между штабами и фронтом.

Андрей Гнатов занимал должность командующего Объединенными силами ВСУ с июня 2024 года. Тогда он сменил на этом посту генерал-лейтенанта Юрия Содоля, уволенного на фоне обвинений в больших потерях личного состава, выдвинутых майором бригады "Азов" Богданом Кротевичем.

Гнатов начал свою военную карьеру в морской пехоте и стал одним из офицеров, участвовавших после аннексии Крыма в формировании обновленных подразделений морпехов. В 2001 году он окончил Харьковский институт танковых войск, а с 2016 по 2018 год возглавлял штаб 36-й отдельной бригады морской пехоты. В последствии он командовал этой бригадой до 2021 года.

В 2022 году Гнатов был назначен заместителем командующего войсками Оперативного командования "Юг" и возглавил штаб. В этот период он играл ключевую роль в обороне Николаева, освобождении Херсона и обороне Бахмута. Его карьерный путь в ВСУ сопровождался получением ряда воинских званий: подполковник (2015), полковник (2018), бригадный генерал (2022).

Андрей Игнатов имеет ряд государственных наград:

Медаль "За военную службу Украины" (2015);

(2015); Орден Богдана Хмельницкого III степени (2020);

(2020); Крест боевых заслуг (2022) за личный вклад в защиту государственного суверенитета Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что начальник службы по связям с общественностью Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш объявил о своей отставке с должности.