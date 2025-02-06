"Час рухатися далі": Ілля Євлаш повідомив, що йде з посади спікера Повітряних сил

Євлаш займав посаду з березня 2024 року

Начальник служби звʼязків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш оголосив, що йде з посади. Він займав її трохи менше ніж рік – з березня 2024 року після кадрових перестановок в ПС ЗСУ.

Про це Євлаш написав на своїй сторінці у Facebook. Він не розкрив свої подальші плани та причини, через які залишає посаду, тільки зазначивши, що для нього "настав час рухатися далі".

"Прийшов час сказати "до зустрічі", мої Повітряні Сили. Для мене цей період життя був по-справжньому незабутнім. Тут я знайшов нових друзів, тут ми зробили багато корисних речей, тут я закохався в Повітряні Сили", – написав він.

Нагадаємо, що 16 березня 2024 року внаслідок кадрових перестановок в Повітряних силах ЗСУ попередній спікер ПС Юрій Ігнат покинув свою посаду. 24 березня 2024 року стало відомо, що замість Ігната новим спікером ПС стане майор Ілля Євлаш.

До початку вторгнення Євлаш працював кореспондентом на каналі "Еспресо", а після мобілізації проходив службу у командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби зв’язків із громадськістю. Після цього він очолював службу у зв’язках із громадськістю угруповання сил та засобів оборони міста Києва, а пізніше пресслужбу оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця".