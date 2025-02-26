Перша леді відповіла, коли Зеленський піде з посади

Вона назвала, що мають бути гарантії безпеки

Перша леді Олена Зеленська прокоментувала заяву президента про готовність піти з поста глави держави в обмін на мир в Україні. За її словами, Зеленський не хоче бути президентом все життя.

Про це вона заявила в ефірі італійської програми Quarta Repubblica. Вона каже, що Зеленський з нею це не обговорював.

"Він зі мною це не обговорював. На скільки я розумію, це були його слова під час пресконференції, яку він давав журналістам. Я знаю, що він не збирається та немає в нього такого бажання бути президентом все життя", — сказала перша леді.

За її словами, головне завдання, яке він поставив перед собою, це щоб Україна була в безпеці. Гарантії безпеки, якими б вони не були, повинні бути в Україні, щоб він міг спокійно залишити свій пост.

"Якщо членство в НАТО – це гарантія безпеки, думаю, що він може це зробити. Чому ні?" — підсумувала вона.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне його позбутися, адже він, мовляв, є "незручним" для російського лідера Володимира Путіна. Однак він наполягає, що буде продовжувати мирні зусилля для України і якщо нашу країну приймуть в НАТО і ЄС, то він буде непотрібним.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський прокоментував слова Трампа про "диктатора без виборів".