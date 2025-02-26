Може не відбутися? У Білому домі пояснили, чому сумніваються у зустрічі Трампа і Зеленського
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Чиновник адміністрації Трампа висловив сумніви у візиті Зеленського
Президент України Володимир Зеленський може відвідати США та зустрітися з Дональдом Трампом вже цього тижня – у п’ятницю, 28 лютого. Очікується, що тоді ж буде підписано угоду з видобутку корисних копалин, але в Білому домі вже висловили сумніви щодо цього.
Про це у коментарі Reuters повідомив чиновник адміністрації президента США – його ім’я не називається. За словами чиновника, "сенсу у візиті Зеленського немає, якщо президент України заявляє, що угода зі США не завершена".
Приїзд Зеленського до Вашингтона означатиме визнання остаточної позиції України з питань укладання угоди зі Сполученими Штатами, заявив чиновник.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Україна завершили роботу над угодою про співпрацю у сфері рідкісноземельних копалин. Цей документ передбачає створення інвестиційного фонду відновлення нашої країни.
Угода, ймовірно, буде підписана під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона у п’ятницю, 28 лютого. Повний текст угоди уже опубліковано.
Раніше "Телеграф" з’ясував, що в угоді про корисні копалини зі США сказано про безпеку України.