"Шахед на мінімалках"? Експерт розповів про новий БПЛА росіян

Росіяни почали використовувати БПЛА, які схожі на "Шахеди"

Збройні сили Російської Федерації запускають по Україні дрони "Шахед-136", проте нещодавно на фронті були помічені дешеві аналоги іранських БПЛА. Йдеться про безпілотники "Italmas", вони ж "Іздєліє №54".

Про те, що це за безпілотники і які вони мають характеристики, розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко в ефірі програми "Зараз" YouTube-каналу Telegraf UA. Він зазначив: назва безпілотника походить від польової квітки, що росте поблизу Іжевська, де виробляється цей БПЛА.

Даний безпілотник виробляє російська компанія Zala. 49% активів цієї компанії належить державному російському концерну "Калашніков", що займається розробкою і виготовленням зброї. Водночас 51% активів в розпорядженні самої компанії.

За словами Романенка, росіяни вирішили вдосконалити цей БПЛА, а саме — встановити на ньому щось подібне до штучного інтелекту. Це їм потрібно для того, щоб, наприклад, станції РЕБ не становили перешкод. Але в даному випадку це був, скоріше, машинний зір ніж штучний інтелект, каже Романенко.

"Якщо безпілотник побачив ціль, він вже, попри радіоперешкоди, все одно полетить і вразить ціль. Так росіяни його позиціонують. Це типовий машинний зір", — сказав експерт.

Так само росіяни позиціонували даний БПЛА як зменшений варіант "Шахеда". Але в "Шахеда" загалом трикутна форма, а тут дельтаподібна форма. Крім того, в "Шахеда" двигун має потужність 50 кінських сил, тоді як двигун "Italmas" має потужність лише у 7 кінських сил, зазначив Романенко. Бойова частина "Шахеда" — 50 кілограмів, а в "Italmas" — 10 кілограмів.

Романенко додав, що бійці 93-ї механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр" вже збили один такий БПЛА — зараз його вивчають спеціалісти. В подальшому, можливо, будуть розроблені засоби РЕБ, які будуть протидіяти цим безпілотникам, сказав експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни весь 2024 рік модернізували свої дрони.