Депутатка звинуватила спікера Ради Стефанчука у сексизмі та хамстві: що сталося

Між спікером ВР та депутатом сталася словесна суперечка під час одного із засідань парламенту

На засіданні Верховної Ради стався скандал після того, як речник ВР Руслан Стефанчук відключив мікрофон народного депутата Софії Федини від фракції "Європейська Солідарність". Це сталося, коли народна обраниця ставила питання про допуск журналістів до зали та повернення прямих трансляцій засідань.

Про це Софія Федина повідомила на своїй сторінці у Facebook. Депутат також опублікувала відповідне відео, на якому знято її словесну суперечку зі Стефанчуком.

"Хамство спікера перейшло всі кордони, коли я ставила питання допуску журналістів до зали та повернення прямих трансляцій засідань", — йдеться в повідомленні.

У той час як Федина збиралася озвучити пропозицію на тему допуску ЗМІ, Стефанчук зробив їй зауваження і попросив розпочати одразу безпосередньо з пропозиції.

"У мене є хвилина. Не переривайте мене. У мене є пропозиція", — встигла сказати народна обраниця, а одночасно Стефанчук наказав відключити її мікрофон.

Далі спікер пояснив Федині, яка підійшла до нього, що необхідно одразу розпочинати з пропозиції.

"Вимкнув, тому що маю на це право", — заявив він у відповідь на запитання про те, чому було відключено мікрофон під час виступу Федини.

Скріншот відео

Крім того, Стефанчук дістав книгу "Регламент Верховної Ради України" та пояснив, чому мав право так перервати виступ Федини.

"Ця книжечка називається регламент. Я думаю, що на шостому році достатньо інтелектуальних можливостей осилити її. У цій книзі, у 57-ій статті, чітко написано, що якщо ви говорите не за процедурою, я роблю вам одне зауваження. На других раз я вимикаю мікрофон", — пояснив він.

Скріншот відео

Далі після суперечок Стефанчук все ж таки дав Федині 30 секунд для виступу, за умови, що вона говоритиме за процедурою.

"Я прошу голову Верховної Ради поставити на голосування пропозицію відновити прямі трансляції засідань парламенту, щоб усі громадяни України могли бачити, що тут відбувається. Свобода слова – найголовніше. Поставте на голосування", – сказала Федіна.

Пізніше в соцмережі депутат висловилася з цього конфлікту і звинуватила Стефанчука в хамстві та сексизмі.

Скріншот відео

"Нагадаю, що Стефанчук — доктор юридичних наук, яких хронічно не бачить порушень регламенту, законів, конституції, не помічає фальсифікацій законопроєктів, як сталося з законопроєктом про господарську діяльність, (який слуги поміж першим і другим читанням сфальсифікували і він став стосуватися закупівлі московських реакторів для ХАЕС.) А хамство, сексизм і спроби заткнути опозицію — то його візитівки", — підсумувала Федина.

Зазначимо, що Руслан Стефанчук натомість не коментував інцидент у своїх соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко послав народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка під час розгляду постанови про відкликання Юрія Бойка у Раді.