Росія просунулась у Харківській області та захопила населений пункт: свіжі карти DeepState

У Генштабі не підтверджували окупацію ще одного населеного пункту

Йде 1099-й день повномасштабної війни. Російські війська продовжують наступати на фронті. З початку минулої доби (25 лютого) ворогові знову вдалося просунутися.

Про це свідчать дані порталу DeepState. Аналітики стверджують, що росіянам вдалося окупувати Новоочеретувате на Новопавлівському напрямку. У Генштабі ЗСУ таку інформацію не підтверджували. Однак у вечірньому зведенні цей населений пункт з’являвся. Військові повідомляли, що загарбники атакують у його напрямі.

Крім того, противник міг просунутися на одному із найгарячіших напрямків — біля Покровська. За інформацією аналітиків, росіяни мали успіх біля села Преображенка.

Також повідомляється про можливе просування ворога у Харківській області. Воно могло статися у районі села Тополі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за 23 лютого росіяни також могли мати територіальні успіхи на фронті. За даними Генштабу, за цю добу на фронті відбулося 81 бойове зіткнення.

Також ми повідомляли про те, що Росію атакували понад 100 дронів у ніч проти 26 лютого.