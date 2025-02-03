Сирський відреагував на вбивство військового та вибухи в ТЦК. Що сказав

За останні дні в Україні сталося три напади на військових ТЦК

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський різко засудив напади на військових ТЦК, які сталися останніми днями в Україні. За його словами, такі дії неприпустимі й потребують повного розслідування.

Усі винні мають понести покарання. Про це головнокомандувач ЗСУ написав у соцмережах.

"Насильство щодо військовослужбовців — неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання.", — наголосив Сирський.

За останні дні в Україні сталося три напади. На заправці на Полтавщині застрелили військовослужбовця. У Рівному внаслідок вибуху один військовий перебуває у важкому стані. У Павлограді після вибуху постраждалий отримав легкі поранення.

Олександр Сирський нагадав, що зараз армія захищає Україну, і для цього необхідна мобілізація. Військове керівництво працює над тим, щоб не допускати порушень прав людей під час призову та виправляти помилки у роботі військкоматів.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що за вибухами біля військкоматів стоять російські спецслужби. За його словами, ФСБ та військова розвідка Росії намагаються зірвати мобілізацію та розхитати ситуацію в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 1 лютого у військкоматі Рівного стався вибух. Загинула одна людина, шестеро поранені. Того ж дня на Полтавщині невідомий застрелив військового з ТЦК та забрав його зброю.