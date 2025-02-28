Врагов и союзников не будет? Конфликтолог дал Украине неожиданный совет по переговорам

Настоящий партнер на переговорах может быть только один

Как только Украина начнет мирные переговоры с Россией, она станет партнером в переговорах, и этот переход может быть очень болезненным для восприятия. Давать уступки врагу — тяжелое испытание для населения, травмированного войной, и это создает ощущение, что все трудности, трагедии и усилия были тщетны. Но также трудно будет защищать свои интересы от союзников.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал Горан Лоянчич — сербский конфликтолог, более 12 лет работавший консультантом норвежского Центра им. Нансена и разрабатывавший программы миротворчества на Балканах. Он объяснил, почему это нужно делать, если Украина не может выиграть войну самостоятельно и вынуждена вести несправедливые переговоры.

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Он подчеркивает: как только переговоры начинаются, у всех участников есть свои интересы, и задача украинских переговорщиков — защищать только украинские интересы, независимо от того, кто поддерживал Украину во время войны и как ни доброжелательно другие стороны вели себя в тот период.

— Украина, в конечном счете, окажется в ситуации, когда ей придется вести переговоры и с ее нынешними партнерами для защиты своих интересов, и бороться за свои интересы так же решительно и мудро, как она борется против России, — говорит конфликтолог.

По его словам, если мы и извлекли какие-то уроки из этого недавнего изменения в американской политике, то это то, что такие вещи случаются время от времени, и страна, чья судьба решается, имеет только одного настоящего партнера в этом процессе — саму себя.

Напомним, ранее Горан Лоянчич назвал "Телеграфу" самый плохой для Украины сценарий переговоров.