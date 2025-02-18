Ердоган зробив "ідеальну" пропозицію щодо мирних переговорів України та Росії

Туреччина й надалі підтримуватиме повну територіальну цілісність України

Турецький лідер Реджеп Ердоган, з яким 18 лютого зустрівся президент України Володимир Зеленський, заявив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України. Також він зробив пропозицію щодо майбутніх мирних переговорів.

Про це він заявив за підсумками зустрічі із українським президентом. Глава Туреччини наголосив, що його країна і надалі підтримуватиме повну територіальну цілісність України, а також надаватиме повну підтримку для встановлення миру.

"Туреччина підтримує територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України", — сказав він.

Також Ердоган зазначив, що підтримує ідею Трампа закінчити цю війну дипломатичним шляхом.

"Стамбульські переговори створюють опорну точку як платформа, на якій сторони були найближчими до домовленості", — сказав Ердоган.

Крім того, турецький лідер запропонував свою країну як майданчик для майбутніх мирних переговорів.

"Наша країна є ідеальною для переговорів, які, ймовірно, відбудуться між Україною, Росією та Америкою", — вважає він.

Нагадаємо, що 17 лютого президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів провів переговори з Президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Ключовою подією стала підписана у присутності президентів Угода про всеосяжне економічне партнерство. Також сторони обговорили низку питань, серед яких обмін полоненими з РФ та економіка.