Всю жизнь была в тени мужа-политика: как выглядит жена Леонида Кравчука и что о ней известно

Жена политика всегда оставалась вне камер

Леонид Кравчук – известный политик, вошедший в историю как первый президент Украины. Он стал одним из подписавших соглашение о ликвидации Советского Союза. Также при Кравчуке Украина отказалась от ядерного оружия. В то время, как политик постоянно находился в публичном пространстве, его жена была вне прицела камер.

Что известно о жене первого президента Украины — Антонине Кравчук, и как она выглядит, расскажет "Телеграф".

Жена Леонида Кравчука — что известно

Будущая первая леди Украины родилась в 1935 году в селе Выры, которое сейчас является территорией Сумской области. Она училась в Сумском экономическом техникуме. Высшее образование получила в Киевском государственном университете имени Тараса Шевченко. Там она стала преподавательницей экономики.

Леонид и Антонина Кравчук в молодости, фото из сети

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Антонина познакомилась с Кравчуком еще во время студенчества. В 1957 году они обручились. Через 3 года у супругов появился сын, которого назвали Александром.

Александр Кравчук, фото: latifundist.com

В 1991 году состоялась инаугурация президента Кравчука. Во время торжеств Антонина не сказала ни слова. За всю политическую карьеру Кравчука она выходила на публику всего несколько раз. Женщина всего раз дала короткое интервью в программе, где гостем стал Кравчук.

Леонид и Антонина Кравчук за границей, фото Viva.ua

Политик объяснял, что он не запрещал жене становиться медийной. Он отметил, что Антонина сама приняла решение не выходить в публичное пространство. Кравчук также отметил, что Антонина поддерживает его дома.

"Я на ее решение не влияю, я считаю себя демократическим президентом и еще больше — демократическим мужчиной и совсем демократическим мужем", — говорил Кравчук.

Также известно, что Антонина преподавала в Государственной академии жилищно-коммунального хозяйства. Она была соучредительницей журнала "Персонал" и педагогического еженедельника "Персонал Плюс".

Леонид и Антонина Кравчук в зрелом возрасте, фото: unp.org.ua

После смерти первого президента Украины Антонина продолжила жить в Киеве. Она по-прежнему не появляется на публике и не дает интервью. В сети нет фотографий, как выглядит теперь бывшая первая леди Украины. Сейчас Антонине 89 лет.

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