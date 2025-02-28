Стала "жінкою ІІІ тисячоліття" і перенесла інсульт: як виглядає дружина Юрія Луценка і чому склала мандат

Ірина "випала" із соціальних мереж та медійного простору

Ірина Луценко — відома постать в українській політиці, як і її чоловік Юрій Луценко, який до 2019 року очолював Генеральну прокуратуру. Але шість років тому Ірина прийняла рішення достроково скласти свої депутатські повноваження та зараз веде закритий спосіб життя.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає дружина Юрія Луценка та що про неї відомо. Ми дізналися, чому у 2019 році Ірина вирішила піти з політики.

Ірина Луценко — що про неї відомо

Колишній народний депутат України Ірина Луценко (дівоче прізвище — Нарембік) народилася 7 лютого 1966 року в місті Дубно Рівненської області. Вищу освіту Ірина здобула на факультеті прикладної математики у Львівському політехнічному інституті.

Кар’єру державного службовця Луценка розпочала в 199 році, з посади спеціаліста управління економіки облвиконкому міста Рівного. А у велику політику вона прийшла у 2012 році, ставши депутатом Верховної Ради VII скликання від партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина".

Ірина Луценко тричі була депутатом ВР, Фото: УНІАН

Із січня 2015 по серпень 2019 року Ірина Луценко була депутатом парламенту VIII скликання від політичної сили "Блок Петра Порошенка", а 2017 року її призначили Представником Президента України у Верховній Раді.

Ірина Луценко пішла з політики у 2019 році

На довгострокових парламентських виборах 2019 року дружина Юрія Луценка пройшла до Ради від партії "Європейська солідарність", але через три місяці заявила, що хоче достроково скласти депутатський мандат.

Ірина Луценко отримала звання "Жінка ІІІ тисячоліття"

У 2017 році екснардепа Ірину Луценка нагородили премією "Жінка ІІІ тисячоліття". Вона отримала нагороду в номінації "Рейтинг" за захист прав та рівних можливостей чоловіків та жінок, відстоювання справедливості та прав людини у всіх сферах життя.

Ірина Луценко отримала нагороду "Жінка ІІІ тисячоліття"

Щоправда, українці таку новину сприйняли більше з гумором, ніж серйозно, тому в мережі на цю тему ходило багато жартів. А сама Ірина Луценко в інтерв’ю зізналася, що не хотіла йти на цю номінацію.

"Чому я?" Чесно скажу: не хотіла йти на цю номінацію. Але аргументи керівника цієї громадської організації були для мене досить прийнятними», — зазначила Ірина.

Юрій Луценко разом із дружиною Іриною

Як зараз виглядає Ірина Луценко і куди зникла

У листопаді 2019 року стало відомо, що Ірина Луценко йде з політики. За словами її чоловіка Юрія, таке рішення було ухвалено через проблеми зі здоров’ям та через її розбіжності зі "слугами".

Ірина Луценко перенесла інсульт

В інтерв’ю "Буквам" колишній генеральний прокурор розповів, що Ірина перенесла інсульт і її, на щастя, встигли вчасно довезти до лікарні, не дивлячись на затори. Після цього вона не могла викладатись на роботі на всі 100%.

Ірина Луценко веде закритий спосіб життя

Щобільше, її стан "підривали" й розбіжності у парламенті зі "слугами народу", які не підтримували її ініціативи. Юрій Луценко зазначив, що його дружина переживала із цього приводу і все сприймала близько до серця.

Як виглядає дружина Юрія Луценка

Юрій наголошував, що після складання мандата Ірина, очевидно, займатиметься тим, чим займалася до депутатства, а саме своїм невеликим сімейним бізнесом. Але жодних уточнювальних деталей він не розповів.

Ірина Луценко після виходу з політики займалася бізнесом

Втім, після виходу з політики Ірина Луценко почала вести закритий спосіб життя. На її сторінці у Facebook остання публікація була зроблена 23 лютого 2023 року. До цього колишній нардеп активно вела соціальні мережі та коментувала новини та події, пов’язані з війною.

Ірина Луценко зникла з медійного простору

Наразі невідомо, де зараз Ірина Луценко та чим конкретно займається. Її чоловік Юрій, який є активним користувачем соцмереж, намагається зайвий раз не "світити" дружину.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає дружина прем’єра Дениса Шмигаля. Жінка уникає публічності та володіє бізнесом.